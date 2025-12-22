私はミツキ36歳です。旦那のヨウスケは2つ年上の38歳。小学3年生の娘サチとの3人家族です。ある日、旦那が「人生でやり残したことがある」と言ってきました。何事かと思い話を聞くと、なんとそれは、漫才コンクールのM-1に出場することでした。現在私たち家族は東京在住。地元福岡に住む幼馴染とコンビを組み、北海道で開かれる予選に出ると言います。ド素人が予選のために日本縦断するんです。交通費などは家計からではなく、自分
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. たくろう 来年のM-1不参加を明言
- 2. 父の「最期の言葉」一生残る後悔
- 3. M-1たくろう「ラヴィット」出演
- 4. 都立公園トイレの金属部品が大量に盗まれる 板橋や練馬など10か所
- 5. timelesz篠塚大輝、初の単独CM出演 受験期の勉強法＆オーディション時を回顧
- 6. ネコ150匹 多頭飼育崩壊か 排せつ物を放置、餌を与えず13匹死なせた罪で女性に罰金10万円 熊本
- 7. 赤坂のサウナ火災「内部告発」
- 8. 生活困窮者に期限切れ食品配布 徳島市、同意書にサインも
- 9. スマホ落とし物 謝礼要求に困惑
- 10. 「座席トラブル」なぜ起きる?
- 1. 都立公園トイレの金属部品が大量に盗まれる 板橋や練馬など10か所
- 2. ネコ150匹 多頭飼育崩壊か 排せつ物を放置、餌を与えず13匹死なせた罪で女性に罰金10万円 熊本
- 3. 赤坂のサウナ火災「内部告発」
- 4. 生活困窮者に期限切れ食品配布 徳島市、同意書にサインも
- 5. スマホ落とし物 謝礼要求に困惑
- 6. 福原愛さんが再婚「見守って」
- 7. サウナのドアノブ「高温だった」
- 8. 広末 事故当時ぼーっとしていた
- 9. 14人死傷「冷静に運転していた」
- 10. スマホを置くと充電できて「凄い！画期的」 調布市が設置した「あるもの」とは
- 1. 父の「最期の言葉」一生残る後悔
- 2. 介護職員 月1万9千円賃上げへ
- 3. 小1女児が全裸 変わり果てた姿に
- 4. ホテル 忘れ物が多い場所TOP3
- 5. 値引きシールの「罠」共感集める
- 6. ワンピ原作「ここからが大変」
- 7. 鈴木農相 おこめ券は高くない
- 8. 高市氏の青春 恋に奔放だったか
- 9. 「核持つべき」に河野氏疑問呈す
- 10. 丸亀製麺「異例の決断」の裏事情
- 1. キムチ 免疫機能をブーストか
- 2. 中国 日本行き2千便超欠航と報道
- 3. 台湾の14人殺傷 準備に1年半か
- 4. 「平和壊す」日本で目を疑う光景
- 5. 邦人 BTSメンバー宅に侵入未遂か
- 6. 車両底部に爆発物 露軍幹部死亡
- 7. 香港10億円強盗 男女15人を逮捕
- 8. 中国 台湾訪問報道に断固反対
- 9. 台湾総統が萩生田氏らと会談
- 10. 韓国俳優同士が結婚 写真初公開
- 1. ユニクロ運営会社 初任給37万に
- 2. 日本経済を妨害する企業に警告
- 3. 仕事中にスマホ 原則は「無給」
- 4. chocoZAP 無人経営の落とし穴
- 5. 年後半の円安 どこまで続くか
- 6. 4000億円超の赤字 SBは壊滅寸前?
- 7. 就活でAI使用は「バレます」断言
- 8. 年末年始に集中する「病気」とは
- 9. 「孫と暮らす老後」で失ったもの
- 10. フジHD 買い増しの理由を開示へ
- 1. PCだけじゃない…値上がり目前か
- 2. 物語が作者の自己陶酔に陥っていないか採点できる「メアリー・スー テスト」
- 3. 関東甲信越のローソンで500円以上の買い物の際にdポイントカードを提示すると抽選で100人に1万dポイントが当たるキャンペーンが2月3日まで実施中
- 4. オーディオブック「Audible」利用動向調査とベストセラーランキングTOP10を発表 第1位のタイトルは・・
- 5. エイム・テクノロジーズ、独自開発アダプターを使ってロボットとエレベーター連携を簡単に可能に
- 6. パソコン 驚異的な値上げ目前か
- 7. 「どこでもXbox」のマイクロソフトに対し、PCゲームの王者バルブが打ち出した強力な一手
- 8. インドに“ソフト移行工場”を立ち上げる富士通の狙い
- 9. 日本職人の匠の技。L字ファスナーの小型革財布「CortelloコンパクトLラインウォレット」
- 10. Gemini for Homeをついに体験！ まだ「日常における変化」は感じない…
- 11. レーザー照射とプレゼンター機能に対応！2WAYワイヤレスプレゼンター
- 12. まるで小さな映画館だ。JBLのサウンドバーが過去最安1.2万円超引きだ
- 13. イラスト力が試される……特徴を掴んで犯人逮捕『面通し』：発掘！スマホゲーム
- 14. 3DプリンターとRaspberry Piでレトロなデジカメを作れる「RUHAcam」が登場
- 15. 「Minisforum UM750L Slim」レビュー、Ryzen 5 7545U搭載で日常用途から軽いゲームまでこなすミニPC
- 16. ChatGPTの「アダルトモード」、2026年に登場
- 17. ドコモSMTBネット銀行、対話型AI銀行「NEOBANK ai」発表 dポイント連携や住宅ローン優遇も
- 18. MIT AI普及がもたらす成果低下
- 19. Googleが「検索結果を違法にスクレイピングしている」としてSerpApiを提訴
- 20. 前売券が販売枚数、10万枚を突破！『映画 えんとつ町のプペル 〜約束の時計台〜』
- 1. 前の選手が失敗…五輪代表の本音
- 2. ダルビッシュ ついに現役引退か
- 3. 二所ノ関部屋「風紀崩壊」の実態
- 4. 同じ財布を8年 大谷に称賛の声
- 5. 大谷まさかの写真 因縁の組合せ
- 6. SP首位 りくりゅうペアが棄権
- 7. コルティナ五輪代表内定者が確定
- 8. 千葉百音 五輪代表を決意示す
- 9. Jリーグ ベストイレブンは4人
- 10. 2連覇の鍵山優真 代表けん引へ
- 11. 日本代表に激震、南野拓実が左膝の前十字靭帯断裂の重傷。北中米W杯出場は絶望的に…モナコはエール「がんばれタキ、僕たちは君と一緒だ」
- 12. 齋藤俊輔が最優秀ゴール賞を受賞
- 13. 卓球・中国女子への反則に“涙”も…長崎美柚「幸せな時間でした」 投稿した日中友好の1枚
- 14. 来季に「長距離砲」が不在か
- 15. 3Pシュート30本成功 U18に衝撃
- 16. 武知が乱入 上村と共闘決定的
- 17. ロコ・ソラーレ GS優勝ならず
- 18. カズの所属先「年内には結論」
- 19. フィギュア「道産子初」の快挙
- 20. 【有馬記念】戸崎圭太騎手ベリベリ連覇だ！ ドバイＳＣ制覇で名言飛び出したダノンデサイルに「一番かもしれない」
- 1. たくろう 来年のM-1不参加を明言
- 2. M-1たくろう「ラヴィット」出演
- 3. timelesz篠塚大輝、初の単独CM出演 受験期の勉強法＆オーディション時を回顧
- 4. エバース「2番手」の理由明かす
- 5. Juice＝Juice「盛れ！ミ・アモーレ」ダウンロード＆ストリーミング配信決定
- 6. 「ME:I」4人が年内で活動終了へ
- 7. 最高だったM-1で「冷めた」瞬間
- 8. ME:Iの4人同時脱退 何があった?
- 9. 誰としたか知らぬ エロ怖い体験
- 10. 「この女優なんて名前?」反響
- 11. 白血病タレ「色々限界」不安吐露
- 12. M-1イラスト企画 生成AIが物議
- 13. モト冬樹 3カ月続いた眩暈の原因
- 14. 鉄腕DASHの存続は「地獄」か
- 15. 『CDTVライブ！ライブ！年越しカウントダウンFes.2025→2026』全76組の出演アーティスト発表【一覧】
- 16. やよい軒 M-1王者に「お礼」検討
- 17. たくろう多忙 もう仕事100件殺到
- 18. めぞん・吉野おいなり君、決勝10位確定後の行動告白 マヂラブ村上も共感「僕もやった」
- 19. 全額板野友美持ちでタワマン生活
- 20. 『アオのハコ』作者、着ぐるみで内緒登壇 『ジャンプフェスタ』ステージ裏側暴露でファン驚き
- 1. 几帳面な30代女性の「ゴミ屋敷」
- 2. ぽっこりお腹撃退ストレッチ
- 3. 「名医」を信じ…声を失った患者
- 4. 「托卵」の秘密が娘にバレた日
- 5. 性交渉後に出血「まさか私が」
- 6. カルディ 12月の新作&鬼リピ商品
- 7. 占い師が力説 金運を上げる方法
- 8. 1490円でこれ しまむら凄すぎた
- 9. 夫の全てがむかつく 乗り越え方
- 10. カルディマニアが絶賛したお菓子
- 11. フェリシモ 自宅で伝統工芸体験
- 12. 「西原」はなんて読む？「にしはら」ではありません！
- 13. 【天秤座】週間タロット占い《来週：2025年12月22日〜12月28日》の総合運＆恋愛運
- 14. ちふれ化粧品、シミ予防・シワ改善ができる部分用クリーム「ちふれ 薬用 美白クリーム TA＆NA」を発売
- 15. 既婚者マチアプ やり逃げされた
- 16. ラフに崩した感で大人可愛くヘアアレンジ。ゆるふわな“まとめ髪”でイマドキ感UP
- 17. ヤンキーたちが本気で恋を探す「ラヴ上等」。波乱の現場でMEGUMIが見つけた「恋の原点」
- 18. 渋谷手土産ケーキならコレ！「カルディコーヒーファーム 渋谷サクラステージ店 CAFE&BAKESコーナー」で国内で数々の賞を受賞するパティシエの本格ケーキが？
- 19. UNIQLO:C新作「スウェットストレートパンツ」発売！ユニクロ年末祭＆新年祭のセール・ノベルティ情報まとめ
- 20. 9時までの注文で当日夜にお届け ゾゾタウン即日配送サービス開始