長崎市の水道料金の改定について話し合う審議会が開かれ、平均で12％あまり値上げする案が示されました。 一般家庭では月額 約400円の値上げとなるということです。 長崎市の上下水道局では、人口減少に伴う料金収入の減少や、施設の老朽化による更新の費用増加などを理由に2010年以来の水道料金の改定を検討していました。 22日に開かれた審議会では平均で12.27％値上げする案が示されました。 （長崎市上下水道局