サンフレッチェ広島レジーナは12月20日今年最後のホームゲームを戦いました。この季節ならではのイベントも行われました！■有田優理香「メリークリスマス！ピースウイング初のクリスマスイベントということでスタジアムは試合前から盛り上がっています。」■サポーター「メリークリスマス！」■瀧澤千聖選手「はい、どうぞ～！」試合前には瀧澤千聖選手がサンタ姿でサプラ