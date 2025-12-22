処分歴を確認できる国のデータベースが活用されていませんでした。学校などが教員を採用する際に義務づけられている国のデータベースを使用したわいせつ行為などの処分歴の確認について、全国のおよそ7割の学校などで正しく行われていない実態が文部科学省の調査で分かりました。今回の調査は、初めて全ての学校などを対象に行われましたが、理由としては「データベースの存在を知らなかった」や「組織内での引き継ぎ不足」などの