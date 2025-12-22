新潟県佐渡市で12月22日朝、走行中のトラックのタイヤがはずれ、住宅に衝突する事故がありました。 事故があったのは佐渡市千種の国道350号です。午前9時20分ごろ、建設重機を荷台に積んで走っていた10tトラックの後ろのタイヤ2本がはずれ、道路沿いの住宅に衝突しました。これにより建物のシャッターの一部がへこむ被害がありました。ケガをした人はいませんでした。【車両の管理者】「急にタイヤが外れてドンという音で気