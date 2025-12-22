マグロの中トロにエビやウニ。“年の瀬の台所”ともいわれる東京・築地場外市場。年末年始の買い出しをする人たちでにぎわう中、師走の混雑緩和へ観光客に初めての呼びかけです。築地で100年以上にわたり魚介類を販売する鮮魚店では、年末にかけて大感謝祭を実施。魚がし北田・碓氷真里子さん：スモークサーモンですね、4800円が3500円になります。お店こだわり天然紅鮭のスモークサーモンは、通常より1300円安い3500円。さらに、