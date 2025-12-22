輪島市長選の投開票日が、3月8日に決定しました。任期満了に伴う石川県輪島市の市長選挙について22日、市の選挙管理委員会が開かれました。告示日は来年の3月1日、投開票は3月8日となっています。輪島市長選には、現時点では、現職の坂口茂氏が出馬を表明しています。3月8日には、石川県知事選挙と金沢市長選挙の投開票も行われます。