りそなグループBリーグB2で西地区3位の鹿児島レブナイズは、20日・21日、東地区首位独走の福島ファイヤーボンズとホーム西原商会アリーナで対戦。劇的な首位撃破にアリーナが沸きました。 20日の第1戦で完敗したレブナイズは、21日の第2戦、前半は9点リードしますが、第3クォーターに一気に逆転を許してしまいます。 しかし第4クォーターにじわじわ追い上げ