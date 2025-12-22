鹿児島市の中学校で先週、窓ガラスおよそ30枚が割られているのが見つかりました。現場からはレンガが見つかっていて、警察は器物損壊の疑いなども視野に捜査しています。 吉野東中学校の校舎1階の多目的トイレで撮影された写真です。窓ガラスが2枚割られ、床にはレンガが2つ落ちています。 吉野東中学校によりますと、今月18日の夜から翌19日の未明までの間に、校舎や倉庫、温室などの窓ガラスおよそ30枚が何者かによって割られ