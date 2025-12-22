優れた番組などに贈られるギャラクシー賞の月間賞に、MBCが制作したテレビ番組が選ばれました。 11月のギャラクシー賞・月間賞に選ばれたのは、先月16日放送のTBSテレビ「ドキュメンタリー『解放区』」で、MBCが制作した「巨大基地の波紋～戦後80年激変する安全保障～」です。 この番組は、国が1兆円以上を投じる馬毛島の自衛隊基地建設を中心に、鹿児島で急速に進む防衛強化を取材したものです。