ひと足早いクリスマスプレゼントです。薩摩川内市出身の全盲のミュージシャン・木下航志さんが母校を訪れ、ミニライブを開きました。 鹿児島市の県立鹿児島盲学校でミニライブを披露した、薩摩川内市出身のミュージシャン・木下航志さんです。木下さんは未熟児網膜症のため生後1か月で失明し、盲学校在学中の17歳の時にミュージシャンとしてデビューしました。 鹿児島でのライブ出演のために帰郷してい