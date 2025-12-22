きょう12月22日は二十四節季の「冬至」です。1年で昼間の時間が最も短くなる日です。 いちき串木野市の温泉では特産のサワーポメロの湯、指宿市では春のような光景が広がっていました。 いちき串木野市の冠岳温泉です。毎年、冬至の日に特産のサワーポメロを湯船に入れています。男湯・女湯あわせて200個のサワーポメロを使っています。 （客）「いい匂いがする、最高。鼻にすっと抜けて」「最高、身体が温ま