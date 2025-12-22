うれしいニュースです。ハンドボール・ブルーサクヤ鹿児島がきのう21日、日本選手権の決勝で、ハニービー石川に勝利。7年ぶりの優勝を果たしました。 最優秀選手には、決勝で何度もセーブを見せたGK・宝田希緒選手が選ばれました。 連覇のかかるリーグHは、来年1月から再開します。現在、順位は6位ですが、今回の優勝を弾みに活躍に期待したいと思います。 ・ ・ ・