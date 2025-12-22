シリーズ「かごしまこの1年」。今回は鹿児島の経済です。かごしま茶の日本一などうれしいニュースに沸いた一方、トランプ関税や物価高など先行きの不透明な1年でもありました。 今年2月、長年の悲願を達成しました。去年の鹿児島の荒茶生産量が、静岡を抜いて初の日本一に。 （県茶業会議所・光村徹 専務理事）「鹿児島茶の生産は多いが、なかなかブランドというところが…ちょっとごめんなさい（涙）悲願だったもの