ドル指数は小幅低下、先週の動きにやや調整入る＝ロンドン為替 ドル指数は小幅に低下している。東京午前の９８．７２８を高値にロンドン序盤には９８．４８１まで低下している。先週は緩やかなドル高の流れが続いたが、週明けはやや調整が入る格好となっている。クリスマス週ということもあり、特段の材料に欠けるなかで軽い値動きにとどまっている。 ドルインデックス＝98.53(-0.07-0.07%)