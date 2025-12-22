女優の北川景子（３９）が２２日、都内で「２０２５美的コスメ大賞」に出席した。美容雑誌「美的ＧＲＡＮＤ」の読者投票によって「ベストビューティーウーマン」に選ばれた北川は「読者の方が選んでくださったことがうれしい」と笑顔。「１０代の頃からこの業界にいて、女性向け雑誌の撮影だったり美容品の広告だったりで何が女性を輝かせるのか提案してきた。そういうのを見て選んでくれたのはうれしいですし、携わってくれ