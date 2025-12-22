俳優の甲本雅裕（60)が22日までに自身のインスタグラムを更新。自慢の母の若い頃の姿を披露した。甲本は「オカン息子が言うのもなんじゃけどキレイ今84歳じゃけどキレイなんよ」と紹介。さらに「もっと元気でおって欲しいから、リライブシャツ贈ろうと思ったら…自分で2枚買っとった」と続けた。甲本は機能性ウェア「リライブウェア」のCMに、女優の木野花の息子役で出演しているが、インスタで実母の姿を披露したもの