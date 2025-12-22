Snow Manの渡辺翔太さんが「2025 美的ベストコスメ大賞」に登場し、「2025 美的ベストビューティマン」に輝きました。【写真を見る】【Snow Man・渡辺翔太】美容のアワードで殿堂入り 来年の目標を聞かれ「個人仕事が一本も入っていない」「何かあればSTARTOに」と自ら営業渡辺さんが「美的ベストビューティマン」に輝くのは今回で3度目。見事初の殿堂入りを成し遂げました。殿堂入りしたことに渡辺さんは、‟この肩書はでか