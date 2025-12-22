広島競輪の開設73周年記念「ひろしまピースカップ（G3）」は3日目を終えた。準決10Rは山口拳矢（29＝岐阜）が残り1周で5番手を確保すると、3角捲りで1着。決勝一番乗りを決めた。「想定内の並びだったし、（残り2周で）しっかり切ってからと。2角で行ければ完璧だったけど、きつかった。小林泰さんが仕掛けてくれたので展開が向いた。上がっている感じはないけど状態は悪くない」最終日12R決勝戦は中部1人だったが松谷が付