熊本区検は22日までに、熊本市の自宅などで保護した猫を虐待したとして、動物愛護法違反罪で、保護猫などを管理するボランティア団体に所属していた宮田由紀氏（51）を略式起訴した。5日付。熊本簡裁は8日付で罰金10万円の略式命令を出した。関係者によると、2022年12月ごろから今年6月2日までの間、不衛生な場所で猫144匹を飼育し虐待したとされる。熊本市動物愛護センターが6月、熊本県警に刑事告発したと発表。県警は猫13