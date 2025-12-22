¡ÚËÌµþ¡á¾È¾ÂÎ¼²ð¡ÛÃæ¹ñ¤«¤éÆüËÜ¤Ø¤Î¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¡Ê´õÅÚÎà¡Ë¼§ÀÐ¤ÎÍ¢½ÐÎÌ¤¬£±£±·î¤ËÁ°Ç¯Æ±·îÈæ£´£°¡¦£¹¡óÁý¤Î£³£°£´¥È¥ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬£²£²Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£Ãæ¹ñ¤ÎÌ±´ÖÄ´ºº²ñ¼Ò¡ÖÅ´¹ç¶âºßÀþ¡×¤¬ÀÇ´ØÅö¶É¤Î¥Ç¡¼¥¿¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£Á°·îÈæ¤Ç¤Ï£³£´¡¦£·¡óÁý¤Ç¡¢£²£°£²£µÇ¯¤Î·îÊÌ¤Ç¤ÏºÇÂç¤ÎÍ¢½ÐÎÌ¤À¤Ã¤¿¡£¹â»Ô¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ­»ö¤ò½ä¤ë¹ñ²ñÅúÊÛ¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÆüÃæ´Ø·¸¤Ï¶ÛÄ¥¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬·ÐºÑÅª°Ò°µ¤È¤·¤Æ¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹Í¢½Ð¤ò¹Ê¤ë·üÇ°¤¬