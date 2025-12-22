天海祐希（58）が22日、東京・六本木ヒルズアリーナで行われた主演の劇場版「緊急取調室THE FINAL」（常廣丈太監督、26日公開）カウントダウンイベントに登壇。23年6月公開予定だった同名映画でシリーズを終了するはずが再撮影、再始動し、18日に最終回が放送された第5シーズンから映画が公開されるまでの2年半を振り返り「平たんな道のりではなかったですが、完成して、いよいよ、あと数日で見ていただけることになりました」と