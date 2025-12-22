カンボジアにランニングシューズを届けようという取り組みです。岡山市北区のスポーツ用品店で贈呈式が開かれました。 【写真を見る】「使わなくなったランニングシューズ」贈呈式有森裕子さんがカンボジアのパラアスリートたちに【岡山】 贈呈式では、使わなくなった約200足のランニングシューズなどが、NPO法人ハート・オブ・ゴールドの代表を務める有森裕子さんに渡されました。