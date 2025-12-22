森林の保全と二酸化炭素排出量の削減を目指そうと、香川県まんのう町と県内の大倉工業などが協定書を交わしました。 【写真を見る】「森林の保全と二酸化炭素排出量の削減を目指して」香川県まんのう町と大倉工業などが協定 大倉工業が、町が保有する森林の整備費用を出資し、その活動で削減されたCO2を国の制度を利用して買い取るというものです。 （大倉工業福田英司社長）「こういったことに取り組むことで、世の中の環境