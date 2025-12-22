JUJUが、『Request』シリーズの最新作となる洋楽カバーアルバム『昭和洋楽 純喫茶JUJU「時間旅行」』を2026年3月18日にリリース。また、アルバムのティザー映像も公開となった。 （関連：【映像あり】JUJU、洋楽カバーアルバム『昭和洋楽 純喫茶JUJU「時間旅行」』ティザー映像） 今作は、松任谷正隆をプロデューサーに迎え、Elton John「Your Song」、Gilbert O’Sullivan