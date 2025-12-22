22日19時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年3月限は前日比50円安の5万370円と小幅安で推移。日経平均株価の現物終値5万402.39円に対しては32.39円安。出来高は1577枚となっている。 TOPIX先物期近は3405.5ポイントと前日比3.5ポイント安、TOPIXの現物終値比は0.33ポイント高で推移。 ○主要先物価格・19時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物