広島大学サッカー部から史上2人目となるJリーガーが誕生します！12月22日に広島大学で行われた会見では、教育学部の香取潤選手がＪ３鳥取への加入を報告しました。■広島大学・香取潤選手「試合中も常に頭を止めないことは成長につながった。」サンフレッチェ広島のユース出身で、高い戦術理解力と豊富な運動量が魅力です。学業と両立しながら20歳以下の大学選抜にも選ばれ、プロへの切符をつかみま