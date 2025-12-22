北海道砂川市のハンターの男性が猟銃を所持する許可を取り消されたのは違法だとして道を訴えた裁判で、最高裁が２０２６年２月に弁論を開くことを決めました。取り消しを認めた２審の判断が見直される可能性があります。砂川市のハンター・池上治男さんは２０１８年、ヒグマ駆除のため発砲したところ、周辺の民家に銃弾が当たる恐れがあったことを理由に銃の所持許可が取り消されたのは不当だとして、道に処分の撤回を