◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2026年1月2日往路、3日復路)号砲が迫る、正月の風物詩・箱根駅伝。電車内や駅構内に“タスキ”が登場しました。大会をPRする広告電車「ADトレイン」が18日から運行。車内には出場する21チームのタスキをデザインした中吊り広告のほか、チームの紹介映像が流れています。そして、品川駅には特大サイズのタスキが登場。足を止め写真をとる人もいて、箱根駅伝の足音が大きくなってきました。広告