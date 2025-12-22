台湾の頼清徳総統は、自民党の萩生田光一幹事長代行と会談し、経済安全保障分野などでの連携強化に期待を示しました。一方、中国外務省は日本側に抗議したと明らかにしています。台湾総統府によりますと頼清徳総統は22日午前、萩生田幹事長代行らと会談し、「高市総理の就任以来、台湾海峡の平和と安定を重視してきた」と謝意を伝えたうえで、経済安全保障やハイテク産業の分野などでの連携強化に期待を示しました。萩生田氏は、「