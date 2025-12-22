航空各社は年末年始の空の便の予約状況を発表しました。年末年始の空の便、国内線の予約のピークですが、全日空は下りが12月27日、上りが1月3日と4日、日本航空は下りが12月27日、上りが1月3日となっています。一方、国際線は日本発のピークが全日空・日本航空とも12月27日で、帰国便は、全日空が海外発1月4日、日本航空が日本着1月4日がピークとなっています。全日空はハワイ路線が好調で、およそ2万4700人と年末年始期間として過