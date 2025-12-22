経済産業省の2026年度当初予算案の概要が22日、分かった。特別会計を含む総額は25年度当初予算比49.5％増の3兆693億円となる見通しで、週内に最終決定する。人工知能とロボットを組み合わせた「フィジカルAI」の開発に3873億円を計上するなど、新技術を後押しする。従来の原発に比べて高効率で安全とされる「次世代革新炉」の研究支援には1220億円を投じる。開発競争が激化する生成AIや半導体へのサポートを拡充し、原発や太陽