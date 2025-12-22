¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥ª¡¼¥ëµð¿Í¡Ê74¡Ë¤¬22Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£Á°Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Ì¡ºÍÆüËÜ°ì·èÄêÀï¡ÖM¡Ý1¥°¥é¥ó¥×¥ê2025¡×·è¾¡¤òÀä»¿¤·¤¿¡£µð¿Í¤Ï07Ç¯¤«¤é¤Î3²ó¤È16Ç¯¤«¤é21Ç¯¤Þ¤Ç¤Î6²ó¡¢·×9²ó¤âM¡Ý1¤Î¿³ºº°÷¤òÌ³¤á¤¿¡£µð¿Í¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤êM¡Ý1ÌÌÇò¤¤µîÇ¯¤ÏÉÂ±¡¤Çº£Ç¯¤Ï10·î¤Ë°ì½ï¤Ë°û¤ó¤À¸åÇÚ¤È¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¤È³¨Ê¸»ú¤ò¸ò¤¨¤Ä¤Ä¡¢½ñ¤­½Ð¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ·è¾¡¤ÇÂè21Âå²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¢¤¿¤¯¤í¤¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¿¤¯¤í¤¦·¯Í¥¾¡