22日夕方、石川県かほく市松浜で、工場兼住宅を焼く火事がありました。この火事によるけが人はいないということです。火事があったのは、石川県かほく市松浜の鉄工所の工場兼住宅です。消防などによりますと、22日午後4時前、この家に住む男性から消防に通報がありました。火は約1時間後におおむね消し止められ、この火事によるけが人などは、今のところ確認されていないということです。警察と消防は、23日以降に実況見分を行い、