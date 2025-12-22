指原莉乃プロデュースによる女性アイドルグループ＝「ＬＯＶＥ（イコールラブ）」が２２日、ＴＢＳ系「ＣＤＴＶライブ！ライブ！クリスマス年間ランキングＦｅｓ．」に出演。バイラルヒットを記録中の「とくべチュ、して」と新曲「ラブソングに襲われる」をスペシャルメドレーで披露した。２月発売の楽曲「とくべチュ、して」は、４月中旬ごろからＴｉｋＴｏｋで２番パートを使用した動画が急速に広がり、現在ＴｉｋＴｏｋの楽