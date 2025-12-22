元乃木坂46の北野日奈子(29)が20日、自身のインスタグラムを更新し、結婚を発表した。北野日奈子撮影:宮田浩史北野は、「私共、クレイ勇輝と北野日奈子はこのたび結婚致しました事をご報告させて頂きます」と音楽ユニット・キマグレンのクレイ勇輝と結婚したことを発表。「お互いの大切なわんこ達に導かれ、動物が好きという共通の活動を通して出会い、人生において大事にしたいと思うものが同じであったこと、一緒に過ごしてい