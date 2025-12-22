人気YouTuberのヒカルさんが2025年12月22日、忘年会があったことをインスタグラムで報告し、実際の写真がSNS上で「楽しそう」などと反響を呼んでいる。「忘年会たのしい持つべきものは友達」ヒカルさんは22日未明にインスタのストーリーズを更新し、黒背景に白文字で、「忘年会たのしい持つべきものは友達」と伝えた。続けて実業家・青柳克哉さんの投稿をリポスト。青柳さんをはじめ実業家・飯田祐基さんとYouTuberのカルビさ