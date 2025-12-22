人を信用できずひとりでいた猫。やさしい人と出会い、変わっていく姿が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は6000回を超え「よくここまで頑張ってきてくれました」「安心した顔で寝てる姿が可愛いです」「何度見ても泣けちゃう」といったコメントが集まっています。 【動画：少しずつ仲良くなっていった『ひとりぼっちの猫』→突然現れなくなって20日後…思わず涙が出る展開】 仲良くなり始めた矢先に… TikTokアカウント