2025年も残すところ10日、新年の準備を進めている人もいるのではないでしょうか。物価高に悩まされた一年でしたが、正月用の食材の価格も、ことしの記録的な高温の影響で高騰しています。福岡県内ではこの夏、久留米市で38℃を超えるなど、各地で記録的な猛暑となったほか、12月に入ってからも各地で最高気温が20℃前後まで上がった日がありました。 その影響は正月用食材に及んでいます。“博多の台所”柳橋連合市場の鮮魚店で