高知県議会の土佐清水市選挙区から選出されていた議員の辞職に伴う補欠選挙に向け、土佐清水市役所で立候補予定者への説明会が開かれました。12月22日に土佐清水市役所で開かれた県議会議員補欠選挙の立候補予定者の説明会には2つの陣営の関係者が参加しました。今回の選挙は前の議員が2026年1月に行われる土佐清水市長選挙に出馬するため辞職したことに伴うもので、当選者の任期は2027年4月までです。説明会では高知県選挙管理委