高知市と香南市は、南海トラフ地震が発生した際に自治体を超えて避難する広域避難先として、香美市などと協定を結びました。高知県庁で広域避難に関する協定の締結式が行われ、広域避難をする自治体である高知市と香南市、 また広域避難先となる香美市と香美市内の施設管理者が出席しました。広域避難は大規模災害が発生した際に住民が居住する自治体を超えて他の自治体へ避難するもので、県内では2017年から取り組みが始まり、南