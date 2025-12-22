iPhoneのウォレットアプリにはチケットなどのコード情報を保存できる機能が搭載されています。この機能を活用してポイントカードや会員証のコードをウォレットに登録できるウェブアプリ「WalletWallet」が公開されていたので使ったみました。WalletWallet - Create Apple Passes for Freehttps://walletwallet.alen.ro/会員証やポイントカードの中にはカードに表示されたバーコードやQRコードを読み取る仕組みのものがあります。Wa