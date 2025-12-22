【新華社茘波12月22日】温暖な気候と美しい風景が特徴の中国貴州省黔南（けんなん）プイ族ミャオ族自治州茘波県には最近、全国各地から多くの観光客が訪れ、南方の冬を快適に過ごしている。好天が続いていることも、観光客が長期滞在する理由の一つとなっている。朝陽鎮の洪江村は、巧みに配置され味わいのある田園風景と芸術的な雰囲気の民家が調和し、人気滞在先になっている。1〜11月に茘波県を訪れた観光客は、前年同期