【新華社蘭州12月22日】中国甘粛省武威市天祝チベット族自治県でこのほど、甘粛祁連山（きれんざん）国家級自然保護区管理センター哈渓自然保護ステーションの職員が、国家1級保護動物のヤマジャコウジカが川辺で活動する様子を捉えた貴重な映像を公開した。中医薬や香水の原料に使われる麝香（じゃこう＝ムスク）を分泌するヤマジャコウジカは、標高2500〜5千メートルの針葉樹林や低木が群生する地帯に生息し、朝夕に活動して