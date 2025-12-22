新潟県の柏崎刈羽原発の再稼動について地元の同意を示す手続きが完了したことを受け、原発を運営する東京電力ホールディングスが「大変厳粛に受け止めている」とコメントを発表しました。柏崎刈羽原発の6号機の再稼動をめぐっては地元の同意が焦点になっていましたが、「容認」を表明した新潟県の花角英世知事がきょう（22日）、県議会で「信任」されました。さらに、原発の安全対策に向けた広報費などを盛り込んだ補正予算案も可