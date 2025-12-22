ガールズグループ「ME:I」（ミーアイ）が公式サイトを更新。COCOROさん、RANさん、SHIZUKUさん、KOKONAさんが、2025年12月31日をもって、株式会社LAPONE GIRLSとの専属マネジメント契約を満了し、「ME:Iとしての活動を終了」することを公表しました。 【写真を見る】【 ME:I 】メンバー４人が「ME:Iとしての活動を終了」COCOROさん、RANさん、SHIZUKUさん、KOKONAさんが今月末で「専属マネジメント契約を満了」公式サイト