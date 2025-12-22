22日、モスクワで車が爆発し、ロシア軍中将が巻き込まれた現場（ロシア連邦捜査委員会提供・共同）【モスクワ共同】ロシア連邦捜査委員会は22日、首都モスクワで車が爆発し、ロシア軍のファニル・サルワロフ中将が死亡したと発表した。ウクライナ軍の特殊部隊が関与した可能性を視野に捜査している。ロシアメディアなどによると22日朝、駐車場で車の底部に設置された爆発物が爆発。サルワロフ氏は2016年以降、軍の作戦訓練部門