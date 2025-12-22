畑に現れた野生のアジアゾウの群れ＝2024年4月、中国・雲南省シーサンパンナ・タイ族自治州（共同）【北京共同】中国の全国人民代表大会（全人代＝国会）常務委員会の会議が22日に開かれ「人間と動物の衝突」の解決に向けた条文を盛り込んだ「生態環境法典」の法案が提出され、審議が始まった。新華社が報じた。日本でクマの被害が多発する中、中国はクマだけでなくゾウやトラなど野生動物による襲撃で住民が死傷しており、対策