ＪＲ品川駅（東京都港区）に２２日、来月の第１０２回東京箱根間往復大学駅伝競走（箱根駅伝＝読売新聞社共催）に出場する全チームのたすきを模した巨大装飾が登場した。大会を中継する日本テレビが企画した。２１本のたすき型装飾（長さ３・２メートル、幅６０センチ）が、中央改札近くにつるされてずらりと並ぶ様子は壮観で、乗降客らがスマートフォンのカメラを向けていた。２８日まで。