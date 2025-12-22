安倍政権や菅政権を事務方のトップとして支えた杉田和博元官房副長官が亡くなったことがわかった。84歳だった。杉田氏は、警察官僚として警察庁警備局長や内閣危機管理監を務め、2012年発足の第二次安倍政権で、事務方トップの官房副長官に就いた。杉田氏は副長官として、安倍内閣と、続く菅内閣の政権運営全般を支え最長在任記録を更新し、2017年からは内閣人事局長も兼ねて霞ヶ関ににらみをきかせた。関係者によると、杉田氏は21